Tre persone sono state condannate per il caso di revenge porn su una maestra d'asilo

AGI - Un anno e un mese alla dirigente scolastica di un asilo del Torinese e un anno alla mamma di un alunna: sono le condanne decise dal Tribunale di Torino al processo sul caso di revenge porn (all'epoca dei fatti non ancora reato in Italia, lo è da agosto 2019), che ha come protagonista una maestra d'asilo del Torinese.

La donna, secondo la ricostruzione della procura, fu costretta a dimettersi dal suo incarico dopo la diffusione di alcune immagini a sfondo sessuale che aveva inviato al fidanzato dell'epoca. Quest'ultimo le aveva condivise con i compagni di calcetto, fra cui il papà di una bimba iscritta all'asilo in cui insegnava la vittima.

A finire sul banco degli imputati, la dirigente scolastica dell'asilo che, dopo essere venuta a conoscenza delle immagini avrebbe costretto l'insegnante a dimettersi, e la mamma della bambina dell'asilo, moglie del compagno di calcetto dell’ex fidanzato (quest'ultimo nel frattempo ha ottenuto la messa alla prova), che avrebbe diffuso i contenuti erotici.

Il pm Chiara Canepa aveva chiesto una condanna a 14 mesi per la direttrice dell'istituto e a 12 mesi per la madre della bimba sostenendo, in particolare, che la direttrice “l’ha costretta ad allontanarsi dall’asilo di fronte alle altre insegnanti” e successivamente “ha informato alcuni genitori che la ragazza era protagonista di video porno". In abbreviato é stato assolto il papà dell'alunna e marito della donna imputata, mentre un'altra maestra è stata condannata a 8 mesi per violazione della privacy.

Manca il 'risarcimento personale'

"Sono soddisfatta di questa sentenza e che dopo anni la verità é venuta fuori, anche se non mi sento risarcita a livello personale" ha affermato la maestra di asilo del Torinese dopo la lettura delle condanne. "Non ho ancora trovato lavoro ma il mio obiettivo é tornare a insegnare in un asilo - ha aggiunto - non provo rancore, non sono io che devo perdonarli, la mattina mi alzo e ho la coscienza pulita. Questa storia - conclude la donna - é stata raccontata fin troppo bene, senza molti dettagli, le scuse posso anche accettarle ma non me ne faccio niente".