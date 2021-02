Covid: 13.762 nuovi casi e 347 morti, il tasso di positività al 4,8%

AGI - Sono 13.762 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.074 di ieri. In lieve calo i tamponi, 288.458 (ieri erano stati 294.411), ma con un tasso di positività in rialzo, 4,8% (ieri 4,1%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 347 i decessi, (ieri 369), per un totale di 94.887 vittime da inizio epidemia.

Salgono, seppur di pochissimo, i ricoveri gravi: in terapia intensiva si registrano due pazienti in più (ieri -15) con 177 ingressi del giorno, per un totale di 2.045, mentre i ricoveri ordinari sono 311 in meno (ieri -189)

per un totale di 17.963.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.540), seguita da Campania (+1.573), Emilia Romagna (+1.565), Veneto (+1.042) e Lazio (+1.025). I casi totali sono 2.765.412.

Aumentano i guariti, 17.771 (ieri 16.519) per un totale di 2.286.024. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 4.363 in meno (ieri -4.822) che sono ora 384.501 in tutto. Di questi, 364.493 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.054 meno di ieri.