Compleanno in limousine a Palermo, scatta sanzione per assembramento

Festa di compleanno in una limousine trasformata in mini discoteca. Otto i giovani palermitani denunciati, tra cui una minorenne, che hanno deciso di sfidare i divieti anticovid. Avevano deciso di noleggiare la lunga auto di lusso che è stata notata - e non poteva essere diversamente - dagli agenti del commissariato di Mondello, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio.

I poliziotti hanno intercettato in viale Regina Elena la grossa vettura in marcia, con i finestrini chiusi e vistose luci all'interno. E' scattato l'immediato controllo in piazza Valdesi che ha portato ad identificare gli otto giovani protagonisti della festa privata, un vero e proprio party con alcolici.

Erano tutti assembrati in quello spazio appositamente arredato alla stregua di una vera e propria discoteca mobile. La vettura risultava omologata per otto persone e oltre a contestare ai giovani l'inosservanza del divieto di assembramento, è stata anche segnalata la violazione del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei mezzi, valevole anche per i veicoli a noleggio con conducente.