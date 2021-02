Nove arresti nel Foggiano per spaccio di droga

AGI - Nove arresti nel Foggiano per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri del comando provinciale di Foggia coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dal Nucleo carabinieri Cinofili Modugno (Ba) e dal sesto Nucleo CC Elicotteri Bari, hanno eseguito in alcune zone del Gargano 9 misure cautelari per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso disposte dal tribunale di Foggia.



Le indagini, dirette dalla procura di Foggia e condotte dai carabinieri di Vico del Gargano e di Peschici, hanno consentito di sgominare, nei due centri garganici una rete di soggetti dediti alla detenzione e alla cessione di stupefacenti, che, nel periodo di applicazione delle norme anti Covid limitanti gli spostamenti di persone e veicoli, per eludere i controlli facevano uso di trasporti pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio, camuffandosi tra i pendolari.