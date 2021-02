Una donna è stata accoltellata a morte e l'ex compagno è sparito nel nulla

AGI - Accoltellata a morte in strada. Si chiamava Sonia Di Maggio e aveva 29 anni. E' stata colpita alle spalle a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce, mentre passeggiava con il fidanzato. Dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori, la donna ha avuto una discussione con l'ex compagno, venuto nel Salento dal Napoletano, la sua terra d'origine, e ora ricercato dagli investigatori.

'In una relazione complicata', aveva scritto la ragazza sui social. Ma a chi era rivolta quella frase, al nuovo amore che le aveva dato il sorriso e di cui postava le foto o al vecchio? Sonia era arrivata nel sud Italia da Rimini con la voglia di ricominciare.

Racconta la mamma del nuovo fidanzato: "Sono usciti come facevano sempre, sono arrivati qua vicino e il suo ex l'ha presa da dietro, non se ne sono neanche accorti. A quanto pare ha accoltellato la ragazza e lei ha fatto anche da copertura a mio figlio. So che aveva avuto delle minacce, che avevano minacciato lui, che faceva una strage, che li ammazzava tutti e due”,



Gli investigatori sono sulle tracce di S.C., campano. L'uomo era stato dimesso dall'ospedale psichiatrico di Aversa lo scorso giugno, ed era senza fissa dimora. In passato aveva avuto una relazione con Sonia di Maggio, le loro foto da innamorati sono tra i ricordi della ragazza, sui profili social. Nel 2011 S.C. aveva accoltellato un parcheggiatore abusivo con cui lavorava a Torre Annunziata ed era stato arrestato.