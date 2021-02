I nuovi dati del Covid: 7.925 casi e 329 morti. Il tasso di positività sale al 5,56%

AGI - In calo i nuovi casi Covid in Italia. Sono 7.925 nelle ultime 24 ore (ieri 11.252), complice però anche la riduzione post-weekend dei tamponi: 142.419 test eseguiti (tra antigenici e molecolari), oltre 70mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale leggermente dal 5,3 al 5,56%. I decessi sono 329 (ieri 237), per un totale di 88.845 vittime da inizio epidemia.

Tornano ad aumentare i ricoveri, ma anche questo è parzialmente dovuto all'effetto weekend, quando generalmente ci sono meno dimissioni: le terapie intensive sono 37 in più (ieri -3), e salgono a 2.252, con 145 ingressi del giorno (dato in crescita e da monitorare nei prossimi giorni), mentre i ricoveri ordinari sono 164 in più, 20.260 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.093), seguita da Emilia Romagna (+1.051), Campania (+994), Sicilia (+766) e Lazio (+717). Il totale dei casi sale a 2.560.957.

I guariti sono 13.975 (ieri 20.396), per un totale di 2.024.523. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 6.379 in meno (ieri -9.384), che scende a 447.589. Di questi, 425.077 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.580 in meno rispetto a ieri.