Covid, 11.252 nuovi casi e 237 morti, il tasso di positività sale al 5,27%

AGI - Sono 11,252 i nuovi casi Covid segnalati domenica 31 gennaio in Italia, in calo rispetto ai 12.715 del giorno precedente. I tamponi sono stati 213.364, con il tasso di positività che è risalito al 5,27% in aumento rispetto al 4,3% di 24 ore fa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi registrati sono stati 237, un dato in flessione rispetto ai 421 del 30 gennaio, per un totale da inizio epidemia pari a 88.516. Stabile il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (sabato -52), con 97 ingressi giornalieri, per un totale di 2.215.

I ricoveri ordinari sono calati di 2 unità (sabato -299), portando il totale a 20.096. Gli attuali positivi in Italia sono 453.968 (in calo di 9.384); in isolamento domiciliare sono in 431.657 (sabato 441.036).

La Regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia, con +1.438, seguita da Campania con +1.401, Emilia Romagna con +1.237, Puglia con +1.069, per restare tra quelle con numero di nuovi positivi superiori alle mille unità. Il totale dei casi da inizio epidemia sale a 2.553.032. I guariti sono stati 20.396, per un totale di 2.010.548.