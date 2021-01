Covid: 13.574 nuovi casi e 477 morti, il tasso di positività al 5%

AGI - Sono 13.574 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 14.372 di ieri. I tamponi sono 268.750, 7mila meno di ieri, ma il tasso di positività è in lieve diminuzione, da 5,2 a 5%: ogni 100 tamponi fatti, 5 sono positivi.

Sempre tanti i decessi, 477 (ieri 492), per un totale di 87.858. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Paul Faith / AFP



Mentre prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 18 in meno (ieri -64), con 148 ingressi giornalieri, e scendono a 2.270 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 381 unità (ieri -383), 20.397 in totale.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.900), seguita da Emilia Romagna (+1.320), Campania (+1.175), Lazio (+1.160) e Puglia (+1.069).

Il totale dei casi da inizio epidemia sale a 2.529.070. I guariti sono 19.879 (ieri 17.220), per un totale di 1.973.388. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 6.793 in meno (ieri -3.352), 467.824 in tutto. Di questi sono 445.157 sono in isolamento domiciliare, 6.394 meno di ieri.