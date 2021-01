Covid: 10.593 nuovi casi e 541 morti, in calo il tasso di positività al 4,1%

AGI - Sono 10.593 i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 8.562 di ieri ma con 257.034 tamponi, ben 110mila in più. Tanto che il tasso di positività cala nettamente dal 6 al 4,1%.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento invece i decessi, 541 (ieri 420), per un totale di 86.422 vittime da inizio epidemia.

Dopo due giorni di crescita, come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere anche i ricoveri: le terapie intensive sono 49 in meno (ieri +21), 2.372 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unità (ieri +115), per un totale di 21.355.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.230), seguita da Lazio (+1.039), Puglia (+995), Emilia Romagna (+993) e Campania (+976).

Il totale dei positivi da inizio epidemia sale a 2.485.956. I guariti nelle 24 ore sono 19.256 (ieri 15.787), per un totale di 1.917.117.

Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, 9.213 in meno (ieri -7.648), che sono ora 482.417 in tutto. Di questi, 458.690, 9.095 meno di ieri.