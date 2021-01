Come una lastra di ghiaccio spessa 100 metri che copre l'intero Regno Unito

AGI - La velocità con cui la Terra ha perso ghiaccio è aumentata notevolmente negli ultimi tre decenni, da 0,8 trilioni di tonnellate all'anno negli anni '90 a 1,3 trilioni di tonnellate all'anno entro il 2017. Sono i risultati emersi da uno studio, pubblicato oggi su The Cryosphere, condotta da un team di ricercatori guidato dall'Università di Leeds nel Regno Unito, che ha utilizzato le informazioni dai satelliti ERS, Envisat e CryoSat dell'ESA, nonché dalle missioni Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2.

I risultati rivelano anche che 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio sono state perse tra il 1994 e il 2017, equivalenti a una lastra di ghiaccio di 100 metri di spessore che copre l'intero Regno Unito.

Per mettere questo in prospettiva, un trilione di tonnellate di ghiaccio può essere considerato come un cubo di ghiaccio di 10 km per lato, che sarebbe più alto del Monte Everest. La ricerca mostra che nel complesso, c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio nel corso del sondaggio di 23 anni. Ciò è stato determinato principalmente dal forte aumento delle perdite dalle calotte polari in Antartide e Groenlandia.

© ROY PHILIPPE / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP Artico, scioglimento ghiacci

Lo scioglimento del ghiaccio dalle calotte e dai ghiacciai innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. "Sebbene ogni regione che abbiamo studiato abbia perso il ghiaccio - ha detto Thomas Slater, principale autore e ricercatore presso il Centro di osservazione e modellazione polare di Leeds - le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia hanno accelerato di più. Le calotte glaciali stanno ora seguendo gli scenari di riscaldamento climatico peggiori stabiliti dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. L'aumento del livello del mare su questa scala avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere in questo secolo".

Lo studio è il primo del suo genere a esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, utilizzando osservazioni satellitari. L'indagine copre 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta, le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Antartide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale.

“Negli ultimi tre decenni - ha aggiunto Slater - c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questo è stato rivoluzionato dai satelliti in quanto ci consentono di monitorare regolarmente le regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio".

L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani, che si sono riscaldati rispettivamente di 0,26 ° C e 0,12 ° C per decennio dal 1980. Durante il periodo di indagine, c'è stata una perdita di 7,6 trilioni di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 trilioni di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacci antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari.

© ROBERT HARDING PREMIUM / ROBERTHARDING VIA AFP Artico, scioglimento ghiacci

“La perdita di ghiaccio marino - ha detto Isobel Lawrence, anch'egli ricercatore presso il Center for Polar Observation and Modeling - non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresco l'Artico. Man mano che il ghiaccio marino si restringe, più energia solare viene assorbita dagli oceani e dall'atmosfera, facendo sì che l'Artico si riscaldi più velocemente che in qualsiasi altra parte del pianeta".

La metà di tutte le perdite sono state causate dal ghiaccio sulla terraferma, inclusi 6,1 trilioni di tonnellate dai ghiacciai di montagna, 3,8 trilioni di tonnellate dalla calotta glaciale della Groenlandia e 2,5 trilioni di tonnellate dalla calotta glaciale antartica. Queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di 35 millimetri.

Si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa un milione di persone nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato. Nonostante immagazzinino solo l'1% del volume totale di ghiaccio della Terra, i ghiacciai hanno contribuito a quasi un quarto delle perdite globali di ghiaccio durante il periodo di studio, con tutte le regioni glaciali del mondo che hanno perso ghiaccio.“Oltre a contribuire all'innalzamento medio globale del livello del mare - Inès Otosaka, anche lui del Center for Polar Observation and Modeling - i ghiacciai montani sono anche fondamentali come risorsa di acqua dolce per le comunità locali. Il ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo è quindi di cruciale importanza a scala sia locale che globale".

“Il rubinetto del vasto serbatoio ghiacciato globale - ha detto Mark Drinkwater dell'ESA - è stato veramente aperto dal riscaldamento globale. La continuità nei dati satellitari è la chiave per prevedere future perdite di ghiaccio e per aiutare a mitigare le minacce poste dall'innalzamento del livello del mare, dal restringimento dei ghiacciai di alta montagna e da ulteriori feedback climatici. Le missioni Copernicus Expansion , CRISTAL, CIMR e ROSE-L sono state progettate per colmare le lacune nelle attuali capacità di Sentinel per il monitoraggio completo dei cambiamenti nella copertura di ghiaccio globale".