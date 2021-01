Sileri: "La vaccinazione degli over 80 slitterà di un mese"

AGI. - A causa delle riduzioni di forniture delle dosi di vaccino comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, "slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione".

Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. "Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione - ha aggiunto Sileri - cioè soprattutto per gli operatori sanitari".

L'Ue interviene: "Faremo rispettare i contratti"

L'Unione europea intende "far rispettare i contratti firmati" dalla Pfizer sui vaccini, se necessario anche ricorrendo alle vie legali: lo affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla trasmissione 'Grand Rendez-vous' della radio Europe 1.

"Possiamo utilizzare a questo scopo tutti i mezzi giuridici a nostra disposizione", ha sottolineato l'ex premier belga.

Aifa: "Entro il 2021 da Pfizer 2 miliardi di dosi"

"La bontà di un approccio che vede una negoziazione centralizzata come quella europea, è giusta. Trovo opportuno che sia l'Europa a trattare con le aziende". Lo ha detto a Mezz'ora in piu' su Rai3, Giorgio Palù, presidente di Aifa.

"Noi non possiamo fare a meno dell'industria farmaceutica e questo è un dato di fatto. Se crediamo a quello che è scritto sul sito della Pfizer - ha aggiunto - dal 15 febbraio inizieranno a produrre a pieno ritmo e per la fine dell'anno invece di 1,2 mld di dosi vaccinali ne allestiscano oltre 2 miliardi. Poi, quello che è l'equilibrio fra l'interesse della comunità e chi investe è molto difficile da capire ma non abbiamo altre possibilità di arrivare ai farmaci".

"Ricordiamoci però che oltre a questa di pandemia, ne avremo delle altre che dobbiamo prevenire e prevedere dal momento che stiamo sovvertendo l'equilibrio dell'ambiente, degli ecosistemi. Oltre a produrre farmaci e vaccini, dobbiamo prepararci a una difesa di altre pandemie attraverso la sanità pubblica e la prevenzione".