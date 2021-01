Tensione tra polizia e studenti al liceo Kant di Roma

AGI - Tensione questa mattina al liceo classico e linguistico Kant, in zona Torpignattara, a Roma. Secondo quanto si apprende, alcuni studenti stavano tentando di mettere un lucchetto a un cancello per tentare di occupare la scuola quando gli agenti della polizia lo avrebbero impedito. Al momento, i cancelli sono aperti e all'esterno la polizia sta monitorando la situazione.

In un video che circola tra gli studenti si vedono alcuni agenti in borghese a contatto con un giovane che, secondo quanto riferito da alcuni giovani testimoni "stava apponendo la catena alla porta d'ingresso". "Guarda che stanno a fa, questo è l'assembramento. Questa è la polizia", si sente in un altro video che gira sui social network.