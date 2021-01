Il reato contestato a Cesa è associazione a delinquere semplice

AGI - È associazione per delinquere semplice (e non concorso esterno in associazione mafiosa come si era appreso in un primo momento da fonti investigative) il reato contestato a Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, nell'ambito dell'operazione "Basso profilo" coordinata dalla Dda di Catanzaro.

La precisazione è stata fatta nel corso della conferenza stampa degli inquirenti svoltasi nella sede della Corte d'Appello del capoluogo calabrese.