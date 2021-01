Covid: 14.078 nuovi casi positivi e 521 decessi, il tasso di positività è al 5,2%

AGI - In crescita in Italia i nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri.

In lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202.

I nuovi casi hanno superato quota mille in sette regioni: Lombardia (2.234), Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003).

Gli attualmente positivi ad oggi sono 516.568, con un decremento di 6.985 rispetto a ieri mentre i dimessi/guariti sono 20.519 in piu' (per un totale di 1.827.451).

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.045, meno 424 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.418, meno 43 (con 155 ingressi in 24 ore). In isolamento domiciliare figurano 492.105 persone, meno 6.518.

Sempre considerando molecolari e antigenici assieme, i tamponi sin qui effettuati hanno superato quota 30 milioni, per l'esattezza 30.166.765.