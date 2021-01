Le prime vaccinazioni nel Lazio sono sospese a partire dal 21 gennaio

AGI - Le prime vaccinazioni saranno sospese da giovedì 21 gennaio fino a nuovo ordine. Lo ha deciso la Regione Lazio che ha inviato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss la comunicazione che la somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popolazione dovtà essere interrotta sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose.

La decisione è stata presa a fronte della riduzione delle dosi di vaccino anti covid consegnate da Pfizer.

"In merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni - si legge ancora - verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura commissariale".