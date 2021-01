Un ex deputato siciliano è stato condannato per uno scandalo stipendi a scuola

AGI- I giudici del tribunale di Sciacca hanno condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione, per l'accusa di estorsione, Gaetano Cani, 62 anni, di Canicattiì, ex parlamentare regionale. Cani, insegnante di educazione fisica ed ex deputato all'Ars nel gruppo "Centristi per la Sicilia", era accusato di aver costretto alcuni docenti di un istituto paritario di Menfi a firmare le "dimissioni in bianco" e ad accettare compensi inferiori o inesistenti rispetto a quelli indicati in busta paga pur di ottenere il relativo punteggio valido per le graduatorie.

Tutto ruoterebbe intorno ad una srl, la "Athena", che gestiva alcuni istituti scolastici in provincia. Cani si è sempre difeso dichiarando di non aver rivestito incarichi societari nel periodo tra il 2006 e il 2010, cui si riferiva l'inchiesta. Lo stesso Cani è imputato nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Agrigento, con oltre cento persone coinvolte, sul giro di diplomi "fantasma" che sarebbero stati ottenuti con il solo pagamento della consistente quota di iscrizione agli istituti paritari.