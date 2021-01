I dettagli delle udienze su Facebook, l'idea anti-covid degli avvocati di Monza  

AGI - La Camera Penale di Monza pubblica su Facebook ogni mese, da dicembre, una tabella con le indicazioni di aule, giudici e orari.

E’ il primo organismo di rappresentanza degli avvocati a farlo, stimolato dai problemi logistici e sanitari emersi dalla pandemia.

“L’iniziativa sta avendo ottimi riscontri – spiega all’AGI il suo presidente, Noemi Mariani – e pensiamo di portala avanti anche quando finirà l’emergenza”.

L’idea, racconta è nata “per evitare le consuete e, ora, pericolose soste e passaggi nei corridoi e davanti alle aule del Palazzo di Giustizia alla ricerca del posto dove si celebrano le udienze. Cerchiamo di andare incontro alla richiesta di limitare accessi e spostamenti. Il nostro Tribunale non è molto grande, sarebbe bello che si facesse questa cosa anche altrove, penso a Milano, dove è ancor più facile perdersi”.

Diversi avvocati, anche provenienti da altri Fori, oltre ai 220 iscritti all’albo monzese, “hanno scritto per elogiare l’iniziativa valutandola molto utile. Questo anche perché, per far fronte alle necessità di distanziamento, alcune udienze si celebrano in aule fuori dal Palazzo di Giustizia che prima non era adibite a ospitare i processi. Saperlo prima è importante”.