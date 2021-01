Morto il 15enne coinvolto in un incidente stradale nel biellese

AGI - Si è spento questa mattina all'ospedale di Biella il giovane 15enne che nella notte era rimasto coinvolto in un grave incidente a Cossato. Il ragazzo si trovava in auto con altri tre amici, due maggiorenni e un minorenne come lui.

Era seduto sul sedile posteriore quando la Fiat Punto Cabrio sulla quale viaggiava è finita ribaltata fuori strada: un colpo che lo ha sbalzato fuori dalla vettura, dalla quale è poi rimasto parzialmente schiacciato. Vani gli innumerevoli tentativi di soccorso effettuati sia sul posto sia al Pronto Soccorso dal personale del 118: il giovane si e' spento poco dopo a causa dei traumi e delle ferite riportate.

Rispetto al primo bilancio stilato nella notte, risulta ora in condizioni gravi il giovane che era alla guida dell'auto, un 25enne di Lessona, sempre nel Biellese, che si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta per i rilievi avrebbe assunto alcol e droga prima di mettersi alla guida. Lievi ferite per gli altri due passeggeri. Da ulteriori controlli pare che i quattro giovani stessero facendo rientro da una festa privata. Una tragedia che ha spezzato una giovane vita lasciando nel dolore, oltre a mamma e papà, anche il fratello.