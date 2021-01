La polizia ha salvato un'anziana che voleva lanciarsi dal tetto

AGI - "Mi butto giù, mi butto giù". È quello che urlava una donna di 84 anni nel primo pomeriggio di oggi dal tetto di un edificio a Modena. La segnalazione di alcuni residenti dello stabile e' arrivata alla Sala Operativa della Questura di Modena, i poliziotti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato il portone di ingresso dell'abitazione chiuso a chiave dall'interno.

Mentre alcuni poliziotti hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allertare i sanitari e i vigili del fuoco, 3 agenti hanno raggiunto il terzo piano accedendo dall'abitazione accanto che ha il tetto confinante. Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli: il cornicione era particolarmente sdrucciolevole a causa dell'umidità.







I poliziotti hanno chiamato l'anziana per nome così da conquistarne la fiducia ed entrare in sintonia con lei e con estrema cautela, evitando di spaventarla, le si sono avvicinati, fino a quando uno degli agenti l'ha abbracciata per evitare che indietreggiasse e gli altri due l'hanno presa per le gambe e sollevandola di peso l'hanno riportata all'interno della barriera di contenimento del tetto.

Non si conosce il motivo che ha spinto l'anziana a a tale gesto. Gli agenti l'hanno anche accompagnata in ospedale a bordo dell'ambulanza. Il Questore di Modena Maurizio Agricola - riferisce un comunicato stampa - ha espresso "gratitudine e compiacimento per il coraggio, l'altruismo e l'umanità degli agenti che hanno dimostrato un encomiabile professionalità e un non comune senso del dovere, a dimostrazione che gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono sempre 'vicini alla gente'".