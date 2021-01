Vent'anni con Wikipedia, un impegno per la 'conoscenza libera'

AGI - Wikipedia festeggia i suoi 20 anni. L'enciclopedia più adoperata del web, arrivata alla cifra tonda, mantiene il suo "impegno per la conoscenza libera", ed è la fonte più rapida e accessibile per avere informazioni storiche, tecniche e culturali. L’edizione in italiano è ottava nel mondo, dopo Wikipedia in russo e prima di quella in spagnolo. A gennaio 2020 si posizionava come il quinto sito più visitato in Italia.

Oltre 2 milioni di utenti in Italia

Nella nostra lingua sono pubblicate 1.665.857 voci, e ogni mese se ne aggiungono 5mila; gli utenti registrati sono oltre 2 milioni e quelli attivi, che modificano le voci e le perfezionano, sono 9.516; chi ha in mano la supervisione delle pagine sono poi i 113 amministratori. Per festeggiare il compleanno di Wikipedia, sul canale YouTube di Wikimedia Italia si trasmetterà in diretta l’evento internazionale con traduzione in italiano. Tra i relatori il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales, il direttore esecutivo della Wikimedia Foundation Katherine Maher e protagonisti della comunità internazionale.

“I siti che producono e rendono accessibili contenuti aperti e collaborativi come Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap sono il risultato del lavoro dei volontari. Il ventesimo compleanno di Wikipedia è l’occasione per ringraziarli e riconoscere il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per arricchire e mantenere queste risorse online a disposizione di tutti – sottolinea la nuova presidente di Wikimedia Italia, Iolanda Pensa –. Il lavoro della comunità prosegue con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Invitiamo tutti a ‘provare il tasto modifica’ e dare il proprio contributo per continuare a migliorare Wikipedia e tutto il sapere libero”.

Wiki Loves Monuments

Fra le ultime iniziative Wiki Loves Monuments, gara fotografica per valorizzare i monumenti italiani: gli appassionati hanno inviato e condiviso fotografie con licenza libera (nel rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana che tuttavia, vieta di immortalare i monumenti con licenze libere se non dietro autorizzazioni). Alla base dell'enciclopedia c'è Wikimedia Foundation Inc., fondazione senza scopi di lucro nata nel 2003 a San Francisco, da Jimmy Wales e Larry Sanger, con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi in tutte le lingue e fornire gratuitamente al pubblico l'intero contenuto dei suoi progetti, tra cui il più noto è proprio Wikipedia.