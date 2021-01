A Cesena 'Oblo sul mondo', la  lavanderia sociale per i senzatetto

AGI - La pandemia e il distanziamento sociale hanno messo a dura prova il sistema di sostegno rivolto ai senzatetto. A Cesena si prova però a dare un segnale: è stata infatti inaugurata 'Oblò sul mondo', una lavanderia sociale che consente a chi vive in strada di poter lavare i propri indumenti gratuitamente. "Nella cura di sé poter disporre di un abito pulito - spiega l'amministrazione comunale - assume un significato importante per la persona e ‘Oblò sul Mondo’ vuole essere una risposta di dignità per la nostra comunità".

Accesso gratuito con tessera

L'accesso alla struttura sarà consentito previo una tessera che sarà rilasciata a chi ne avrà bisogno. Un progetto che nella città romagnola segue 'Roverstella', cioè uno spazio riscaldato, munito di wi-fi e filmoteca, realizzato per chi non ha un tetto sotto cui stare durante il giorno. "Tra le cose difficili di questa pandemia - dice il sindaco Enzo Lattuca - c’è stata quella di organizzare quei servizi fondamentali per dare risposte ai bisogni primari delle persone".

Una città aperta a accogliente

"Abbiamo dovuto sospendere certe attività - spiega il primo cittadino - e si è trovata una risposta concreta. Rispetto alla situazione climatica, c’è il bisogno di stare al coperto nel corso della giornata e della notte. Questi nuovi spazi rappresentano una bella realtà a cui si aggiunge la lavanderia. Vogliamo che Cesena sia aperta e accogliente nei confronti dei più fragili anche grazie all’amore e alla passione dei volontari che ogni giorno renderanno aperti questi luoghi. Siamo nel cuore del centro città e questo significa che per prendersi cura di chi vive in difficoltà è necessario essere uniti". Sono cinque gli operatori impegnati nelle attività diurne e per l'accoglienza notturna a cui se ne aggiungono altri 20 della Caritas per i servizi di ristoro. Previste anche attività da svolgere in gruppo, uno sportello di ascolto e di supporto psicologico.