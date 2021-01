Salgono a 15.774 i nuovi casi di Covid, 507 vittime e positività in calo a 8,99% 

AGI - Sono 15.774 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso di positività cala dal 10,05% di ieri a 8,99%.

Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia superano quota 80mila, e sono 80.326. Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884), Lazio (+1.612) ed Emilia Romagna (+1.178). I casi totali salgono a 2.319.036.

In aumento i guariti, che sono 20.532 (ieri 19.565), per un totale di 1.673.936. Il numero degli attualmente positivi cala per il terzo giorno di fila, 5.266 in meno (ieri -5.939), e scende a 564.774 totali. Di questi, sono in isolamento domiciliare 538.670 pazienti, 5.022 meno di ieri.