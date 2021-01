Un lupo è stato  impiccato a un albero nel Parco del Gargano

AGI - Ancora un caso di lupo ucciso e brutalizzato, questa volta è avvenuto nel Parco Nazionale del Gargano, nei pressi del Lago di Varano. L’animale è stato trovato impiccato ad un albero. La foto del lupo ucciso e impiccato ad un albero ha indignato il popolo dei social ed ha riportato l’attenzione sul problema della presenza eccessiva della popolazione dei lupi nel foggiano e, in particolare, sul Gargano. Già alcuni mesi fa gli allevatori si erano lamentati a causa dei numerosi attacchi di lupi agli allevamenti.

"“Purtroppo - dichiara Marco Galaverni, direttore scientifico del Wwf Italia - non è il primo caso di accanimento nei confronti del lupo, la cui presenza sul territorio è sintomo di ecosistemi in salute oltre che essere garanzia del controllo della presenza di ungulati come i cinghiali. È necessario un salto culturale, perché questi atteggiamenti sono frutto di ignoranza e pregiudizi duri a morire. Come Wwf continueremo a lavorare sul doppio binario della coesistenza tra comunità umane e grandi carnivori e dell’informazione e sensibilizzazione, in particolare in quelle aree che insistono in territori dove il lupo è ritornato dopo decenni di assenza, come le aree suburbane e quelle costiere”.

“In un pianeta sconvolto da una grave crisi ecologica, di cui la pandemia è solo la punta dell’iceberg, ogni atto di crudeltà verso la natura e gli altri animali acquista una significato ancora più profondo - aggiunge Isabella Pratesi, direttore del programma di Conservazione del Wwf Italia - la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno passa dalla consapevolezza di quanto importanti siano le foreste, i lupi, le balene, gli oceani. Ogni specie ogni habitat ha un ruolo cruciale per il pianeta e per le nostre esistenze. Dobbiamo combattere l’ignoranza per creare le condizioni del cambiamento, iniziando da chi pensa di farsi del bene uccidendo i lupi”.

L’episodio segue di poche ore quello avvenuto nel Cadore, dove un uomo - come mostrato sui social - ha inseguito in auto su una strada costeggiata da muri di neve alcuni lupi cercando di sfiancarli.

Sul Gargano, secondo alcune stime, nel giro di una decina di anni, i lupi come i cinghiali sono raddoppiati mettendo a rischio non solo le produzioni agroalimentari, gli animali nelle stalle e l’idrogeologia del territorio, ma anche la vita stessa di agricoltori e automobilisti.

A dicembre scorso la Cia, la Confederazione italiana degli agricoltori, della provincia di Foggia ha presentato un documento al presidente del Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza con alcune proposte per affrontare le tematiche relative ai danni subiti dalle aziende agricole e agro-zootecniche a causa della fauna selvatica, soprattutto dai lupi.

Nell’ultimo anno le aziende hanno presentato domande di risarcimento per un ammontare complessivo di circa 300mila euro. Un problema, quello della eccessiva presenza dei lupi Gargano in parte dovuto anche ai tanti cani inselvatichiti che si accoppiano con esemplari di lupi.

Certamente, come ribadiscono gli animalisti, uccidere e brutalizzare i lupi non è la soluzione del problema. Gli allevatori chiedono da tempo che nel Parco Nazionale del Gargano operi una “task forze” che ponga un freno al moltiplicarsi della fauna selvatica.

“In provincia di Foggia il problema del lupo esiste ma, il lupo potrebbe diventare anche una risorsa per il territorio”. Cosi Vincenzo Rizzi naturalista di Foggia. “Il lupo e la sua presenza sul nostro territorio – spiega - non può essere visto solo dal punto negativo. L’intelligenza dell’uomo sta nel trasformare questa situazione di conflittualità in una situazione di sviluppo del territorio. Bisognerebbe iniziare a pensare che queste specie, come il lupo, se gestite in maniera idonea possono diventare un’attrattiva per il turismo”.

“Certamente – conclude Rizzi – la soluzione non è quella di uccidere il lupo. Quanto accaduto sul Gargano dimostra la pochezza culturali in cui viviamo e che c’è ancora molto da fare sul rapporto uomo-animale”.