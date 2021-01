Covid: oggi 17.533 nuovi casi e 620 morti con 140.267 tamponi

AGI - In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia. Sono 17.533 oggi, contro i 18.020 di ieri. Con 140.267 tamponi, 19mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala da 14,85 a 12,5%.

In aumento invece i decessi, 620 oggi (414 ieri), per un totale di 77.911. Stabili le terapie intensive (ieri +117), 2.587 in tutto, con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 22 unità (ieri +117), e sono 23.313 in totale. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è sempre il Veneto (+3.388), seguita da Emilia Romagna (+2.026), Lombardia (+1.963), Sicilia (+1.842) e Lazio (+1.613). I casi totali da inizio epidemia sono 2.237.890.

I guariti nelle 24 ore sono 17.575 (ieri 15.659), per un totale di 1.589.590. Torna in calo il numero degli attualmente positivi, 666 in meno (ieri +2.343), 570.389 in totale. Di questi, 544.489 sono in isolamento domiciliare, 688 meno di ieri.