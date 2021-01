​"Stiamo accelerando nelle somministrazioni, pronti per 70 mila dosi al giorno" dice Speranza

AGI - "L'agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino Covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus" scrve in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacità per accelerare" ha aggiunto durante la riunione con le Regioni. "Il piano - ha messo in rilievo - sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati".

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il Paese è pronto".