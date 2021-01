AGI - Sono 178.939 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 108.132 donne e 70.807 uomini.



Il dato aggiornato è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.



Hanno ricevuto il vaccino 140.324 operatori sanitari, 8.968 unità di personale non sanitario e 8.869 ospiti di Rsa.