Il video del  rider preso a calci e pugni per rubargli lo scooter

AGI - Ha perso il lavoro, ma non si è avvilito, e ha preso a fare consegne. Gianni, 52 anni, padre di due figli, usava lo scooter di uno di loro per fare il rider. Uno scooter che ha cercato di difendere la sera del 2 gennaio scorso, quando, mentre era in via Calata Capodichino, zona Arenaccia, è diventato bersaglio di una gang di rapinatori.

Le indagini

Ma le indagini partite dalla sua denuncia alla polizia, forse anche grazie a un video girato da un balcone e postato nei social da un consigliere regionale, hanno portato presto a risultati.

La posizione di alcune persone, tra le quali anche minorenni, è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto apprende l'AGI, sono cinque. Lo scooter è stato trovato e restituito

Il video

Il video dell'aggressione, messo in rete da Francesco Emilio Borrelli, diventato in breve virale, mostra gli attimi salienti del pestaggio del rider. In sei a bordo di due scooter lo hanno bloccato per rapinargli il mezzo. Il gruppo, volti coperti da sciarpe, cappelli e mascherine anti-Covid, ha cercato di trascinarlo via dal sellino davanti la fermata degli autobus, e poi lo ha preso a schiaffi sempre più violenti, calci e pugni. Quando era a terra, ma ancora aveva le mani sul manubrio, uno dei guidatori dei mezzi lo ha anche investito con la ruota anteriore del suo ciclomotore, passando sulle sue gambe.

Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un'aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a Poggioreale. Un gruppo di delinquenti lo aggredisce con inaudita violenza per sottrargli lo scooter. Al rider dico di farsi avanti perché lo vogliamo aiutare. pic.twitter.com/GOjRN3rVwT — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 3, 2021

La raccolta fondi

La vittima, nonostante il coraggioso tentativo di resistenza, ha avuto la peggio ed è stata lasciata a terra, mentre i sei fuggivano con lo scooter rapinato. Durante gli attimi del pestaggio, è passata anche una vettura in strada, senza fermarsi. Dopo la diffusione del video, sempre sul web è partita anche una raccolta fondi per permettere al rider di tornare al lavoro con un altro mezzo.

Le reazioni

"Un gesto vile, infame, che fa rabbia e fa riflettere sulla natura di certe dinamiche criminali: 6 contro uno per togliere il mezzo di lavoro ad un padre di famiglia!", scrive in un post di Facebook Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. "Lo Stato - sottolinea Morra - non può permettere questo e mi auguro che, grazie alle riprese, si possano individuare e punire questi criminali, garantendo parimenti più controlli sul territorio per prevenire il ripetersi di schifezze simili. L’altra faccia della medaglia di questa storia però restituisce speranza. È partita una gara di solidarietà e, attraverso una raccolta fondi online, nell’arco di tre ore è stata superata la cifra di 11 mila euro, destinata all’acquisto di un nuovo scooter per questo signore".

"La Napoli che ci piace è quella che si è mobilitata in poche ore raccogliendo i soldi necessari (oltre 11 mila euro) per ricomprare lo scooter a Gianni. Ma c’è poi quella Napoli che non ci piace e che esiste ed è quella della camorra, della criminalità organizzata, dei reati predatori, delle stese, che va combattuta insieme dalle forze dell’ordine e dalla società civile. Siamo stanchi di violenze e soprusi. Dobbiamo disarmare Napoli”, osserva il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.