"Italia quasi ferma sulle vaccinazioni, mentre la Germania corre"

AGI - "Piccolo e semplice promemoria: per vaccinare solo il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30X2). Bisogna procedere alla media di 200.000 vaccinazioni al giorno. Secondo i dati ufficiali comunicati al 31 dicembre, l'Italia ha effettuato 32.969 vaccini, la Germania 165.575".

Lo scrive su Twitter la Fondazione Luigi Einaudi in base ai dati raccolti dalla campagna di informazione 'Quanti vaccini' che puo' essere seguita sul sito www.fondazioneluigieinaudi.it.

Secondo la Fondazione, la Germania ha iniziato il 27 dicembre con 22878 somministrazioni di vaccino anti Covid, l'Italia l'ha seguita il 28 con 8361, a fronte delle 19.084 dosi somministrate dai tedeschi lo stesso giorno.

Il 29 sono state distribuite 721 dosi in Italia, 37.273 in Germania; 721 ancora nel nostro Paese, il 30, giorno in cui in Germania ne sono state vaccinate 51.465 persone. Il 31, sono stati 11.170 i vaccinati in Italia, 37.846 nel Paese di Angela Merkel.

Il primo gennaio i dati disponibili sono solo quelli italiani con 11.996 dosi. "I dati elencati sono tratti da fonti ufficiali. Pertanto non riportano elementi provenienti da altri documenti. Trattandosi di un work in progress, sarà aggiornato man mano che i Paesi, ad iniziare dall'Italia, si adegueranno fornendo i dati", precisa però la Fondazione Einaudi.

Segue uno schema dei dati dei vaccinati regione per regione:

Abruzzo 135

Basilicata 105

Calabria 279

Campania 2.204

Emilia Romagna 3.161

Friuli-Venezia Giulia 1.948

Liguria 1.125

Lombardia 2.171

Marche 499

Molise 50

Piemonte 5.077

Puglia 1.209

Sardegna 212

Sicilia 1.631

Toscana 1.472

Trentino Alto-Adige 1.071

Umbria 395

Valle d'Aosta e Veneto 4.035.

Secondo i dati comunicati dal commissario all'emergenza, alle 12 di oggi sono 45.667 le persone vaccinate contro il Covid in Italia, 26.068 donne e 19.599 uomini: si tratta di 40.148 operatori sanitari, 2.181 unità di personale non sanitario e 3.338 ospiti di Rsa. Il dato è ancora fermo all'aggiornamento di ieri sera alle 23.30.