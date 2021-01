In Italia calano i casi ma anche i tamponi, e Il tasso di contagio sale al 17,6%

AGI - Sono 11.831 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 22.211 di ieri. I decessi del giorno sono 364 (ieri 462), per un totale di 74.985. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Un calo a fronte però di soli 67.174 tamponi, 90mila meno di ieri: per questo il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, schizza al 17,1% (ieri era al 14,1, il 29 dicembre era ancora a 8,70%).

A trainare i contagi sempre il Veneto (+3.165), seguito da Emilia Romagna (+2.035), Lombardia (+1.402), Lazio (+1.275) e Sicilia (+734). I casi totali da inizio epidemia sono 2.141.201.

In crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 126 in piu' (ieri -329), 22.948 in tutto, le terapie intensive aumentano di 16 unità (ieri -2), 2.569 in tutto, con 134 ingressi del giorno.

I guariti nelle 24 ore sono 9.166 (ieri 16.877), per un totale di 1.489.154. Il numero degli attualmente positivi rimane in crescita, +2.295 (ieri +4.871), e sono 577.062 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 551.545, 2.153 più di ieri