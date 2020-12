Cronaca

La 'regina delle capre felici' potrebbe essere stata uccisa

Trovata morta in Trentino Agitu Ideo Gudeta, etiope trapiantata in Italia da diversi anni. Aveva creato un'azienda agricola per recuperare dall'estinzione la capra Mochena. Nella fattoria produceva non solo yogurt e formaggi, ma anche creme e prodotti di bellezza