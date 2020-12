Covid: calano i casi, 8.913, ma il tasso di positività è quasi al 15%

In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 8.913 su 59.879 tamponi effettuati. 305 i morti. Il tasso di positività sale al 14,88%. Ieri con 81.285 tamponi i casi erano stati 10.407 e le vittime 261. Sempre ieri il tasso di positività era stato del 12,8%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 7.813 (ieri 9.089) per un totale di 1.394.011, mentre il numero dei malati attuali cresce di 819 unità (ieri +1.055) ed è pari a 581.760.

I casi totali ammontano a 2.047.696. I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.571, in terapia intensiva 2.580 (2 in meno), gli ingressi del giorno 148; in isolamento domiciliare 555.609, con un incremento dei tamponi effettuati rispetto a ieri pari a 59.879.