19.037 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 459 le vittime

I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 19.037, poco meno di mille in più rispetto a ieri quando si sono registrati 18.040 casi. Attualmente i positivi sono 579.886, per un totale di 2.028.354 casi registrati finora. L'incremento delle vittime è di 459, portando il totale a 71.359.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuatti 152.334 tamponi. Con 19.037 nuovi contagi, il tasso di positività passa a 12.49%, in aumento rispetto a ieri, quando il tasso di positività era del 9,3%.

Ci sono 2.584 persone ricoverate in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, un calo nelle ultime 24 ore di 5 considerato il saldo tra ingressi e uscite. Sono 165 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Al momento ci sono 23.402 ricoverati con sintomi, 668 in meno rispetto a ieri.