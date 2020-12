Sull'Italia in zona rossa, neve e temperature polari

AGI - Dal giorno di Natale e per almeno per i tre giorni successivi un vortice ciclonico di origine polare piomberà sull'Italia dando vita a una fase di maltempo dalle caratteristiche prettamente invernali. Piogge e nevicate interesseranno gradualmente tutte le regioni, dapprima soprattutto il Nordest (Natale) e poi il Centro-Sud (Santo Stefano).

Nella giornata di domenica l'arrivo di una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda e sospinta da intensi venti di Scirocco, farà cadere la neve in pianura al Nordovest a partire dalla sera. Il team del sito ilMeteo.it avverte che la Vigilia trascorrerà con piogge deboli al Nord e sulle regioni tirreniche.

A Natale comincerà ad affluire aria più fredda; il tempo peggiorerà subito sul Triveneto, sulla Lombardia orientale e meridionale, sul basso Piemonte e sulla Liguria con piogge e poi più marcatamente in Emilia Romagna. Dal pomeriggio le precipitazioni scenderanno verso Toscana e Marche settentrionali quindi Umbria, Lazio, Sardegna e gran parte del Sud. La neve scendera' a quote via via piu' basse e fin sopra i 400 metri in Emilia e 700-1000 metri al Centro.

Nel giorno di Santo Stefano venti freddi settentrionali soffieranno su tutte le regioni, il maltempo si porterà sulle regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia e poi sul resto del Sud. La neve cadrà sopra i 300 metri al Centro e dai 700-1000 metri al Sud, tanto sole al Nord ma con clima molto freddo.

Domenica 27, gran freddo su tutta Italia. Mentre gli ultimi temporali abbandonano l'Italia meridionale, dall'Atlantico avanzerà una perturbazione pronta a colpire il Nordovest. L'arrivo del fronte perturbato attiverà venti di Scirocco via via più forti. Lunedì 28, sin dalle prime nevicate diffuse colpiranno il Nordovest fino in pianura, risultando copiose in Lombardia, inizialmente fiocchi di neve anche al Nordest in pianura, poi qui sarà pioggia.

Intenso maltempo con nubifragi si abbattera' sulla Liguria sferzata da venti fortissimi meridionali che soffieranno fino a 100 km/h, nubifragi in arrivo anche su Toscana settentrionale, Emilia ed entro sera sul Lazio. Neve abbondante su tutte le Alpi e sugli Appennini (da 1000m). Nel dettaglio. Giovedì 24, al nord: coperto con piogge sparse, moderate sul Friuli Venezia Giulia. Al centro: piovaschi su Umbria e regioni tirreniche.

Al sud: piovaschi in Campania. Venerdì 25. Al nord: peggiora con piogge al Nordest, Lombardia orientale, Liguria e basso Piemonte. Al centro: peggiora dalla Toscana verso Umbria, Lazio, Sardegna e Marche. Al sud: entro sera piogge su Campania, Basilicata e Calabria. Sabato 26. Al nord: neve in Romagna, sole altrove, freddo. Al centro: maltempo su Adriatiche con neve in collina, sole altrove. Al sud: maltempo con neve a 700-1000 metri. Da domenica sera peggiora al Nordovest con neve in pianura, ultimi temporali al Sud, lunedi' neve copiosa al Nordovest, maltempo intenso altrove.