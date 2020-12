AGI - Treno travolge nel Savonese gruppo di ragazzi, due i morti. E’ il bilancio di un incidente avvenuto a Quiliano in provincia di Savona. L’incidente, sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione – spiegano dalla questura del capoluogo ligure - una decina di ragazzi di etnia curda camminavano lungo i binari della ferrovia.

A circa 400 metri dalla stazione, il treno regionale che proveniva regolarmente da Milano per Albenga, si sarebbe trovato il gruppo di ragazzi davanti investendone due, che sono deceduti.

Immediato l’intervento della polizia ferrovia e di alcune pattuglie della questura, insieme ai sanitari del 118, ma per i due non c’è stato niente da fare. Ora – spiegano le stesse fonti - si sta cercando un interprete per ricostruire la dinamica dell’incidente relativamente alla presenza del gruppo lungo la ferrovia.