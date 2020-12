Da Natale 'affondo artico' con neve fino in pianura

AGI - Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, il giorno di Natale, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo 'affondo' polare perturbato genererà un vortice ciclonico che darà vita a una fase di maltempo su gran parte d'Italia. Complice il repentino calo delle temperature la neve cadrà a quote via via piu' basse toccando pure la pianura padana nei giorni successivi.

Il team del sito 'www.iLMeteo.it' avverte che sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre venti freddi faranno irruzione al Nordest portando con sé precipitazioni su tutto il Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna. Il maltempo poi si porterà verso la Toscana, le Marche e l'Umbria ed entro sera pure su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. I venti freddi faranno calare le temperature cosicché la neve scenderà a quote via via piu' basse e fino in collina sull'Emilia Romagna e al Centro.

Nel giorno di Santo Stefano il maltempo si concentrerà al Centro-Sud mentre al Nord tornerà il sole dopo tantissimi giorni di cielo grigio. Rovesci temporaleschi e nevicate fino in bassa collina (200-500 metri) colpiranno gran parte del Centro-Sud. I venti saranno freddi e impetuosi su gran parte d'Italia con mari molto mossi.

Tra domenica 27 e lunedì 28 infine, dopo le ultime piogge al Sud, giungerà una nuova perturbazione dall'Atlantico che stante le basse temperature, farà nevicare copiosamente su tutto il Nordovest con neve per esempio a Torino, Milano, Bergamo, Pavia, Alessandria.

Nel dettaglio per oggi al nord si prevede cielo coperto con piovaschi sparsi, specie in Liguria, al centro cielo spesso coperto, piovaschi in Toscana e al sud coperto in Campania con pioviggine, più sole altrove. Domani al nord cielo coperto con piogge sparse, al centro piovaschi in Toscana, più sole altrove e al sud cielo in gran parte soleggiato. Il giorno di Natale al nord le previsioni parlano di piogge veloci al Nordest e su Lombardia orientale, neve in collina, al centro peggiora su Toscana e Marche settentrionali, localmente sul Lazio e al sud entro sera peggiora su Campania e Calabria tirrenica. Il giorno di Santo Stefano sarà con sole e freddo al Nord, maltempo al Centro-Sud con neve a bassissima quota.