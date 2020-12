In aumento nuovi casi e decessi ma scende l'indice di positività

AGI - Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia. Si registrano 13.318 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano 10.872) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.977.318.

Aumenta anche il numero dei decessi, 628 (ieri 415) per un totale di 69.842 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Scende invece l'indice di positivita': 8% (ieri era l'12,3%). Oggi i tamponi processati sono stati quasi il doppio, 166.205, contro i 87.889 di ieri.

La Regione che registra il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto, con 3.082 casi, seguito da Lombardia con 2.278, Lazio con 1.288 ed Emilia Romagna con 1.162.

Oggi in Italia sono 605.955 gli attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627 unita'. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno e' di 20.315, un dato che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573.

Sono 2.687 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 44 meno di ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.948 persone, con un calo rispetto a ieri di 197 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 578.320.