Pietro Genovese è stato condannato a otto anni

AGI - Pietro Genovese è stato condannato a 8 anni di carcere per omicidio stradale plurimo in relazione all'incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia, a Roma, costato la vita alle 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sentenza è stata emessa dal gup Gaspare Sturzo.

Nei confronti del 21enne figlio del regista Paolo, il pm Roberto Felici aveva concluso la requisitoria sollecitando 5 anni di reclusione. Alla lettura del dispositivo della sentenza Pietro è scoppiato in lacrime. Il 21enne, attualmente ai domiciliari, è sempre stato presente alle udienze del processo che si è svolto con il rito abbreviato.

Nella sua versione dell'incidente, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 su Corso Francia, all'altezza di via Flaminia Vecchia, nel quartiere romano di Ponte Milvio, Pietro, difeso dall'avvocato Gianluca Tognozzi, subito dopo l'impatto aveva spiegato di non aver visto Camilla e Gaia perché erano "sbucate dal nulla" e avevano attraversato la strada con il semaforo rosso per i pedoni. Una ricostruzione smentita dal legale della famiglia di Camilla, l'avvocato Cesare Piraino. "Le ragazze hanno iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni", aveva spiegato il legale.

Ma secondo il Gup Gaia e Camilla "attraversarono le strisce pedonali con il semaforo verde", ha spiegato Piraino commentando la sentenza. "Escludendo il concorso di colpa, il giudice ha di fatto affermato che la condotta delle due ragazze è stata corretta. La sentenza è giusta anche se dispiace sempre che un giovane venga condannato a una pena così rigorosa legata a un fatto gravissimo. Quello che conta è che stata riabilitata la condotta delle due ragazze".

Il padre di Gaia, Edward von Freymann, rappresentato dall'avvocato Giulia Bongiorno ha assistito all'udienza con la foto della figlia tra le mani. "Io cercavo la verità ed ero sconvolto perché la ricostruzione iniziale non rendeva giustizia alla mia bambina. Credo che la sentenza di oggi abbia restituito la verità", ha detto.

La svolta di fine ottobre

Il 30 ottobre il gup Sturzo aveva disposto con un'ordinanza di ascoltare in aula i testimoni dell'incidente e i periti che hanno svolto le consulenze tecniche. Il giudice aveva sentito i periti in due udienze il 4 e il 14 novembre.

"Siamo soddisfatti, quello disposto dal giudice è un approfondimento doveroso. Era stata fatta una ricostruzione sbagliata e nell'arringa abbiamo sottolineato gli errori" aveva detto l'avvocato Bongiorno, "C'era stato un errore sin dall'inizio nell'individuazione del punto di impatto. Sono soddisfatta che il giudice non si sia accontentato della ricostruzione offerta che prevedeva un concorso di colpa delle ragazze. Ci sono risultanze processuali che smentiscono questo punto. È importante che non ci sia stata una decisione su una ricostruzione parziale e fuorviante".

"Il giudice ritiene evidentemente di dover approfondire le fonti di prova", aveva spiegato l'avvocato Franco Coppi che, assieme al collega Gianluca Tognozzi, difende Pietro Genovese. Per Tognozzi, "visto che le sentenze si emettono al di là di ogni ragionevole dubbio, è evidente che c'è qualcosa che il giudice vuole chiarire".