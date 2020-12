Si va verso la zona rossa dal 24 al 27 dal 31 al 3

AGI - "Dobbiamo lavorare su messaggi chiari, senza deroghe e deroghette sennò si annacqua anche la possibilità di far fare i controlli, io devo dare indicazioni chiare alla polizia e ai carabinieri. L'ipotesi sul tavolo è questa: dal 24 al 27 dicembre Italia zona rossa, dal 28 al 30 Italia zona arancione e dal 31 dicembre al 3 gennaio zona rossa". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, ad Agorà su Rai 3.

"Dal 24 al 27 dicembre l'Italia sarà zona rossa. I cittadini lo sapranno oggi" ha ripetuto Sibilia.

E sul fatto che il Consiglio dei ministri sia fissato per le 18 di oggi e che il governo non abbia ancora deciso, a una settimana esatta ormai dal Natale, ha spiegato: "Le idee sono estremamente chiare" ma "il quadro epimidologico muta ma da una settimana all'altra e sulla base di questo noi decidiamo come 'colorare' le Regioni. E' stata presa in giro questa decisione" delle Regioni di diverso colore "che invece e' stata efficace".

"Ci basiamo sui dati e su quelli facciamo scelte politiche" ha spiegato ancora. E sulle categorie che rischiano perdite economiche a cause delle nuove chiusure nel periodo delle festivita', assicura: "Ci saranno misure di ristoro, non serve andare in panico".