Il rapporto positivi-tamponi scende sotto il 9%

AGI - In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 17.572 oggi, contro i 14.844 di ieri, ma con quasi 200mila tamponi (per l'esattezza 199.489), 38mila più di ieri. Tanto che il rapporto positivi-tamponi è ancora in lieve calo, dal 9,1% di ieri all'8,8% di oggi.

Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846), per un totale di 66.537 vittime dall'inizio dell'epidemia. Si conferma il lento calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 445 in meno (ieri -423), 26.897 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 77 unità (ieri -92), e sono ora 2.926 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Veneto maglia nera

A trainare l'aumento di contagi è sempre il Veneto (+3.817), seguito da Lombardia (+2.994), Puglia (+1.388), Emilia Romagna (+1.238) e Lazio (+1.220). Lombardia e Veneto, da sole, totalizzano oggi oltre un terzo di nuovi contagi. I casi totali sono 1.888.144.

Forte crescita dei guariti, 34.495 (ieri 25.789), per un totale di 1.175.901. Per questo il numero delle persone attualmente positive e' in netto calo: -17.607 (ieri -11.796), e scende a 645.706. Di questi, sono in isolamento domiciliare 615.883 pazienti, 17.085 meno di ieri.