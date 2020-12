Arriva il test 4 in 1: distingue il Covid da influenza e polmonite

AGI - Per diagnosticare il Covid arriva un nuovo test '4 in 1', che distingue il coronavirus dall'influenza A e B e dalla polmonite. Ad annunciarlo il gruppo Abbott che ha ottenuto il marchio CE per il nuovo test molecolare 'Alinity m Resp-4-Plex' che permette di stabilire se un paziente ha il coronavirus oppure è stato colpito dall'influenza A e B o dal virus respiratorio sinciziale (RSV), responsabile della polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto dei 2 anni.

Sarà così possibile, informa una nota, procedere con le necessarie azioni di isolamento del paziente nel caso da infezione da Covid ma anche di gestirlo tempestivamente con un trattamento adeguato nel caso di presenza degli altri virus respiratori - con minori costi per la sanità pubblica - in un momento in cui la curva epidemica potrebbe sovrapporsi alla curva influenzale.

Il test può essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie, e verrà eseguito sul sistema Alinity m, il più avanzato analizzatore di laboratorio per la biologia molecolare di Abbott per elevati volumi di test.