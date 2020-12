Mamma aggredisce il figlio perché gioca troppo alla Playstation

AGI - Ha aggredito con graffi sul collo e sugli arti ed un morso su un braccio il figlio di soli 17 anni. Colpevole, a suo parere, di passare troppo tempo davanti ai videogiochi. Per questo una donna è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante con l'accusa di lesioni aggravate. I fatti sono avvenuti questa notte in via Vittorio Fiorini, al centro di Roma. Secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe stato aggredito dalla mamma nel corso di una lite scaturita a causa di un suo uso smodato della Playstation. All’interno dell’abitazione era presente anche il padre che ha confermato la versione del figlio. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i sanitari del 118 che ha fornito sul posto le prime cure mediche al minorenne che ha rifiutato, con consenso del padre, il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. Il minore è stato affidato allo zio, non convivente.