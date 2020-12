Università di Cagliari, con la voce di Hawking lo spot vince il Key Awards

AGI - Con lo spot 'Universo UniCa' per incentivare le immatricolazioni, l'università di Cagliari ha vinto il primo premio nella categoria 'campagna istituzionali' della 42esima edizione dei 'Key Awards', uno dei massimi riconoscimenti nel mondo della pubblicità. Il video, prodotto in occasione dei 400 anni di vita dell'ateneo, è stato realizzato nelle ultime settimane del primo lockdown per l'emergenza Covid.

Lo spot è curato dall’agenzia di Cagliari Relive Communication – vincitrice per il secondo anno consecutivo – con il regista Andrea Iannelli e il direttore creativo Massimo Moi. Attraverso la voce registrata dello scienziato Stephen Hawking, il video presenta un messaggio che viaggia attraverso il tempo e lo spazio, raccontando un’università capace di esprimere vitalità culturale e didattica anche con le lezioni a distanza.

Con questo premio quello di Cagliari è il primo ateneo italiano ad aver ottenuto nel 2020 un riconoscimento in ambito pubblicitario sul tema Covid-19. “Questo riconoscimento", sottolinea Iannelli, "valorizza una produzione concepita interamente in remoto, con un’organizzazione del team che ha saputo dare il meglio in pieno lockdown”.