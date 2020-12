 Covid: da domenica la Lombardia passa in zona gialla

AGI - "Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, su Facebook dopo aver parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale e domenica entrerà in vigore", ha spiegato Fontana.

"Il trend dei numeri in Lombardia - scrive Fontana - si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus sia per i ricoveri nei reparti ordinari e intensivi". Questo è "un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi tenuti da tutti i lombardi che ancora una volta ringrazio". E soprattutto, ha concluso, "esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus".