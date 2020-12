Neve e pioggia sull'Italia nel giorno dell'Immacolata

(AGI) Italia flagellata dal maltempo nel giorno dell'Immacolata con piogge e temporali in gran parte della penisola e abbondanti nevicate al Nord. Colpa di un'intensa perturbazione 'pilotata' da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure. La depressione continuerà a interessare l'Italia fino al weekend.

A Roma il livello del Tevere costantemente monitorato

Stamane è scattata l'allerta rossa nel Lazio con la Protezione Civile che ha segnalato 'elevata criticità' per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri. Critica la situazione a Roma, dove piove ormai da quattro giorni. È stato convocato il Centro operativo comunale, per monitorare la situazione. In particolare preoccupa il livello del Tevere: da ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine per l'innalzamento del fiume anche se oggi la situazione appare in miglioramento.

Forti nevicate in Alto Adige, Lombardia e Liguria

Mentre nel Veneto, che nei giorni scorsi ha subito notevoli danni e dove comunque Venezia sembra reggere l'acqua alta, non si registrano particolari problemi, in Friuli Venezia Giulia l'allerta meteo proseguirà fino a domani, anche se attenuata a livello 'arancione'. Chiuso per neve, invece, l’asse ferroviario internazionale del Brennero, in Alto Adige. Sarà impraticabile almeno venerdì dopo la frana caduta sabato scorso nella zona del Virgolo, a poche centinaia di metri dalla stazione di Bolzano.

Disagi anche in Lombardia dove si registrano due metri e mezzo di neve al passo del Tonale, due metri a Ponte di Legno in Vallecamonica e altrettanti sul versante bergamasco di Foppolo. Il maltempo non concede tregua tra Bresciano e Bergamasca dove in quota continua a nevicare da oltre 72 ore e le previsioni non sono in miglioramento. Lo stesso vale per la Liguria dove prosegue la lunga fase di tempo perturbato. L'Arpal ha prolungato l'allerta gialla per neve per l'entroterra ligure compreso fra la Val Bormida e la Val d’Aveto fino alla mezzanotte. Nevicate comunque d’intensità debole hanno interessato le zone interne del Centro Ponente con accumuli di 7-8 centimetri in provincia di Savona.

Allerta rossa in Abruzzo e allagamenti in Sardegna

È allerta 'rossa' per forti piogge e temporali, invece, in Abruzzo dove il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo l'avviso della protezione civile ha chiesto di limitare gli spostamenti, se non per ragioni strettamente indispensabili. Piove anche nella Sardegna colpita dall'alluvione della settimana scorsa che ha provocato tre morti a Bitti, nel Nuorese. Oggi l'allerta è soprattutto nell'Oristanese dove si registrano allagamenti e frane su alcune strade. Timori nella notte per la piena del fiume Temo a Bosa, ma la situazione sembra sia tornata sotto controllo. (AGI)