È morta di Covid Lidia Menapace, aveva 96 anni

AGI - Lidia Menapace, 96 anni, è morta questa notte all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dov'era ricoverata da alcuni giorni, a seguito del Covid-19, nel reparto Malattie infettive. Partigiana ed ex senatrice di Rifondazione comunista, è deceduta alle ore 3.10. Menapace, all'anagrafe Lidia Brisca, nel 1964 da militante della Democrazia Cristiana è stata la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano - l'altra era Waltraud Gebert Deeg (Svp) - e la prima donna a sedere in giunta provinciale.