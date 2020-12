Il maltempo sferza l'Italia. Esonda il Panaro

AGI - Un'ondata di maltempo ha sferzato l'Italia da Nord a Sud nella prima domenica di dicembre, con la nave e l'innalzamento del livello dei fiumi che hanno causato chiusure di strade, crolli ed esondazioni, queste ultime in particolare nel modenese. In Trentino Alto Adige sono state chiuse la ferrovia e l'Autostrada del Brennero e una cinquantina di strade.



I Vigili del fuoco hanno compiuto oltre 2.200 interventi nel fine settimana tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana.



In Emilia è esondato il Panaro nel Modenese e ci sono state evacuazioni a Gaggio e Nonantola. In 24 ore il fiume Po è salito di oltre 2,5 metri, secondo quanto emerso dal monitoraggio del livello idrometrico in provincia di Reggio Emilia.



Per la giornata di lunedi' la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, in Emilia-Romagna, sul bacino della pianura emiliana centrale e sulla Provincia Autonoma di Bolzano.



TRENTINO-ALTO ADIGE

Il forte maltempo ha bloccato la ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato dopo che già era stata chiusa l'autostrada con l'interruzione della corsia nord della A22 tra Vipiteno e Brennero. Interrotte anche la statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero e una cinquantina di altre strade, tra cui la Alemagna tra Dobbiaco e Cortina.

Diverse valli laterali non sono raggiungibili. Black out a causa di alberi caduti sotto il peso dell'eccezionale nevicata nella val Martello e in altre zone dell'Alto Adige.



EMILIA-ROMAGNA

Il Panaro ha esondato alle 7 del mattino a monte dell'abitato di Nonantola, nel modenese, travolgendo l'argine. Un evento dovuto a una situazione meteo definita dai tecnici più che eccezionale, che ha sommato lo scioglimento della neve in quota - 40 centimetri di manto nevoso diventato acqua in pochissime ore - a piogge a carattere torrentizio. La Regione ha avviato l'iter per chiedere al governo lo stato di emergenza nazionale.

VENETO

Nel Bellunese: il Meschio è esondato a Cordignano creando numerosi allagamenti e imponendo l'evacuazione dei 76 ospiti della casa di riposo del Comune di Alpago. Nell'Alpago in alcuni punti come in località Puos l'acqua ha superato il metro d'altezza. Nella provincia si sono resi necessari oltre 250 interventi di soccorso dei vigili del fuoco.

L'autostrada A27 Venezia-Belluno è stata chiusa precauzionalmente nel tratto tra Fadalto e Belluno, in direzione del capoluogo.

A Gosaldo un piccolo ponte su un torrente è crollato sabato sera a causa del maltempo, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia ha avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone della regione più colpite. "La neve fresca si poggerà su quella gelata e quindi si creerà uno scivolo perfetto per le valanghe", ha avvertito Zaia invitando a "restare a casa" anche nella giornata di lunedi' "per dare modo ai mezzi che stanno lavorando di operare al meglio. Il ponte dell'Immacolata insomma inizia da martedi'".



LOMBARDIA

Ancora piogge e allagamenti in Valtellina e Valchiavenna, con un calo delle temperature e torrenti ovunque gonfi d'acqua. Abbondanti nevicate su Bormio, Madesimo, Aprica, Livigno e Chiesa.



ROMA

La Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere a seguito delle piogge che hanno interessato il bacino del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti.



NAPOLI

Su Napoli si è abbattuto un nubifragio con temporali nella notte e nelle prime di domenica e la pioggia è proseguita in giornata. Diversi sottopassi e scantinati sono stati allagati, molti gli alberi caduti.

La zona costiera è stata la più flagellata con lo stop ai collegamenti marittimi. Interventi con le idrovore a Torre del Greco. Sotto osservazione il fiume Liri-Garigliano. Problemi anche in molti comuni del Salernitano a causa degli allagamenti.



CALABRIA

Temporali e forti raffiche di vento su molte zone della Calabria: a Reggio, allagamenti di strade e scantinati e diversi alberi caduti.