La rivincita di Belmonte Castello, dove la messa di Natale è alle 21 da anni

AGI - C'è un piccolo paese in Italia, in provincia di Frosinone, dove la messa di Natale si celebra oramai da anni alle ore 21. Fa sorridere gli abitanti di Belmonte Castello, antico borgo situato ai piedi dell'abbazia di Montecassino, la diatriba innescata a livello nazionale dalle restrizioni anticovid che vorrebbero impedire lo svolgimento della Messa di Natale alla mezzanotte del 24 dicembre.

Perché per loro, non veder nascere Nostro Signore, come accade in tutte le messe del mondo, è divenuta ormai consuetudine. Un fatto questo dettato da una storia che ha ancor più dell'incredibile: la Natività viene anticipata dal sacerdote che 'preferisce' celebrare la funzione della mezzanotte nella chiesa di un paese limitrofo, la pittoresca Terelle, abbarbicata alle pendici del monte Cairo e conosciuta in tutto il mondo per la produzione delle castagne.

"Vorremmo poter raccontare al presidente Conte questa nostra storia - dicono alcuni residenti di Belmonte Castello - affinché si comprenda che nonostante la nostra comunità sia profondamente attaccata alla Natività ed alla messa di Mezzanotte, si è dovuta arrendere all'assurdità di certe scelte". Sono oramai anni che gli anziani del paese ed i loro familiari sono costretti ad organizzare il cenone della Vigilia in base all'orario della messa. "Puntualmente iniziamo a mangiare attorno alle 17.30 per fare sì che tra piatti, dolci e qualche tiro di tombola, possiamo arrivare puntuali in chiesa".

Ma la funzione imposta non è gradita a tutti. Ci sono tanti che preferiscono disertare oppure che scelgono di assistere alla celebrazione nelle vicine Cassino e Atina. "Sarebbe stato più giusto da parte del sacerdote alternare la funzione: un anno nella nostra bellissima chiesa ed un altro anno nell'altrettanto suggestiva chiesa di Terelle. Invece non c'è mai stato verso - proseguono ancora i residenti di Belmonte Castello - Quest'anno ci ha pensato il Covid a ridare il giusto equilibrio a tutto. I primi anni è stato doloroso ma poi siamo entrati nell'ordine di idee che per venerare e rendere omaggio a Cristo non esistono orari. Vorremo capire quest'anno cosa accadrà e se a pagare dazio sarà sempre la comunità di Belmonte Castello". Quale messa verrà celebrata per prima? Al sacerdote la risposta.