Arrestato il latitante di 'ndrangheta Rocco Graziano Delfino

AGI - I carabinieri della compagnia di Palmi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno arrestato nella serata di ieri, a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), il latitante Rocco Graziano Delfino, 34 anni, considerato elemento di spicco della cosca Alvaro di Sinopoli (RC).

Era latitante dal 2017 quando si era sottratto a un ordine di esecuzione di una pena definitiva di 12 anni di carcere per traffico di stupefacenti.

L'uomo era ricercato anche in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di Reggio Calabria per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione “Eyphemos”.