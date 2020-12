Cronaca

Perché mezzo milioni di tamponi finirono da Aviano agli Usa a marzo?

Il 13 marzo un aereo partì dalla base militare con un carico che, in quel momento, sarebbe stato prezioso per l'Italia. La Procura Generale di Brescia ha tolto il caso a quella di Cremona che non intravvedeva reati, ipotizzando l'omicidio e l'epidemia colposi e l'eventuale interessamento del Tribunale dei Ministri