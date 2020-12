Il maltempo sferza l'Italia, città imbiancate al Nord

AGI - Prima neve sull'Appennino Tosco Emiliano e in pianura padana, ma anche sulle vette più alte delle Alpi Apuane, a cominciare dal gruppo della Pania e dal monte Corchia. Anche la Versilia si è svegliata con un paesaggio da cartolina, con le alture alle spalle delle spiagge di Viareggio e Forte dei Marmi ricoperte da alcuni centimetri di neve.

Imbiancate le città del Nord, da Milano a Bologna, mentre a Venezia il Mose è entrato di nuovo in funzione per tenere sotto controllo il livello dell'acqua in laguna, che si è attestata sui 60 centimetri lasciando quindi la città all'asciutto (la perturbazione in atto, col vento di bora, avrebbe portato un innalzamento di marea a 120/130 centimetri sul medio mare). Visto il prolungarsi del maltempo - con previsioni di nevicate in quota e rischio valanghe - per domani in Veneto è stata convocata l'Unità di crisi.

Prove generali d'inverno sull'Italia, causa una perturbazione alimentata da aria polare che sta generando una fase di intenso maltempo al Centro-Nord con nevicate fino in pianura su molte province del Settentrione. Il maltempo arriva fino al sud, con allerta arancione per temporali, anche intensi, dalla Campania alla Sicilia.

L'inverno ha dunque aperto le porte con ghiaccio e bora sul Carso e a Trieste: solo un anticipo di quello che è previsto da venerdì, nel weekend e almeno fino al giorno dell'Immacolata. La prima nevicata a Milano ha riportato anche il traffico nelle vie centrali della città, complice la riapertura di qualche attività e la scelta di rinunciare ai mezzi pubblici, alle bici o ai motorini.

Nevicate a bassa quota anche in Piemonte, e risveglio "bianco" anche per l'entroterra ligure, specialmente quello del centro della regione (47 centimetri di coltre bianca

caduti nel Savonese).

Nel Bolognese, anche i trattori degli agricoltori sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo.

Segnalati alcuni disagi sulle strade.

Primi fiocchi bianchi anche in Trentino Alto Adige, in attesa delle abbondanti nevicate previste nel fine settimana: questa mattina i primi fiocchi bianchi sono caduti nelle località di mezza montagna, ovvero attorno ai 500-600 metri. Nevica sull’autostrada ‘A22 del Brennero’ nel tratto tra Vipiteno ed il confine di Stato del Brennero: le corsie sono bagnate. La neve sta cadendo con maggior intensità in alcune zone della provincia di Trento, dalla Valsugana alle Giudicarie. Già diversi gli interventi dei soccorritori per veicoli rimasti bloccati senza catene a bordo o pneumatici invernali.